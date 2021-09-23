شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة مع المستثمرين من الشركات الألمانية وتعزيز الاستثمارات القائمة، من خلال ورشة عمل عقدتها أمس ضمن الجهود المتواصلة من الوزارة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، لتقديم الخدمات والحلول النوعية عبر قنواتها المتعددة.

وتشتمل الخدمات والحلول النوعية على: مراكز علاقات المستثمرين، والبوابة الإلكترونية، ومركز التواصل ومديري علاقات المستثمرين، وزيارات الدعم والمساندة.

وناقشت الورشة أبرز طرق التوسع في الاستثمارات الحالية، وأهم النقاط التي تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030م.

وتسعى الوزارة من خلال عقد هذه الورش لتأكيد أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع للمقترحات والمرئيات للوصول إلى رعاية متكاملة مقدمة للشركات الاستثمارية في المملكة.