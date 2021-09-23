شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 15.8 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (15.891.416) ريالا، لصافي كمية مستلمة (11.961) طنا وذلك لـ (36) مزارعا.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (655.616.324) ريالا لـ (1823) مزارعا وبكمية (496.742) طنا.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (563.757) طنا لـ (2062) مزارعا.

ودعت المؤسسة المزارعين إلى إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.