شكرا لقرائتكم خبر عن 92 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن تسجيل الصادرات السلعيَّة في شهر يوليو عام 2021م ارتفاعاً مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 79.6% حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد- 19، فيما بلغت قيمتُها 91.8 مليار ريال مرتفعة عن 51.1 مليار ريال؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 37.5 مليار ريال بنسبة 112.1 %، بينما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.5 % في شهر يوليو 2020 إلى 77.4 % في شهر يوليو الماضي، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021، بمقدار بلغ 7.0 مليار ريال وبنسبة 8.2 %.

وأظهر تقرير التجارة الخارجية في يوليو 2021، أن الصادرات غير البترولية سجلت في شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بنسبة 17.9% بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، إذ سجَّلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 37.6% (من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة 47.7 % بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 31.3% (من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة 21.4% بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن شهر يوليو 2020م، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021 بمقدار بلغ 2.9 مليار ريال وبنسبة 12.3%.

وأشار التقرير إلى أن الواردات سجَّلت في شهر يوليو 2021 ارتفاعا نسبته 13.2% بمقدار بلغ 5.3 مليار ريال؛ إذ بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في شهر يوليو 2021، مقابلَ 40.3% مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر يوليو 2020م، وكان أكثرها تأثيرًا معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 112.9% ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة 18.7%.

ووفقا للتقرير انخفضت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021 بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة3.1 %، بينما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.5% في شهر يوليو 2021 مقابل 43.7% في الشهر المماثل من العام الماضي كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 17.9 % عن الارتفاع في الواردات بنسبة 13.2 % خلال هذه الفترة.

وبحسب التقرير فإن في شهر يوليو 2021 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة 19.6% من إجمالي الصادرات، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها كوريا الجنوبية والهند بقيمة بلغت على التوالي: 9.0 مليار ريال بنسبة 9.8 % و8.3 مليار ريال بنسبة 9.1 % من إجمالي الصادرات، وكانت اليابان والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتايوان وفرنسا والبحرين من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.5 % من إجمالي الصادرات.

وأشار التقرير إلى ان قيمة الواردات من الصين بلغت 9.9 مليار ريال بنسبة 21.8 % من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال بنسبة 10.6 % من إجمالي الواردات و3.1 مليار ريال بنسبة 6.7 % من إجمالي الواردات على التوالي، وكانت الهند وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وبلجيكا ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8% من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل 28 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 10.8% وميناء رأس تنورة بنسبة 6.7%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.4%، وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.8% من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.