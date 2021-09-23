شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: أسعار الملابس الشتوى مستقرة هذا الموسم ومماثلة للعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استعدادات محلات الملابس الجاهزة لاستقبال موسم الشتاء ، مشيرة إلى استقرار أسعار الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضى .

وقال محمود الداعور رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة إن أسعار ملابس الشتاء هذا العام مستقرة ومماثلة لنفس أسعار العام الماضى وذلك بالإضافة الى زيادة المعروض بالسوق وبالتالي ستكون الأسعار مستقرة وفقا للمؤشرات الأولية التي أجرتها الشعبة خلال الفترة الماضية .

وأشار الداعور في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن الخامات شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية إلا أن هذا لم يؤثر بصورة كبيرة على السعر بالنسبة للمستهلك.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية توقع انخفاض لأسعار الملابس والمتجات الجلدية والأحذية مع انطلاق سلسلة معارض أهلا مدارس والتي تنطلق تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والغرف التجارية بكافة أنحاء الجمهورية.