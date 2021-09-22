شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التعاملات المتقلبة.. «وول ستريت» تغلق على ارتفاع حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم الأربعاء مع تقبل المستثمرين في هدوء أحدث إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك افساح الطريق أمام البنك المركزي لتقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت قريب.

لكن التعاملات كانت متقلبة عقب أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أشار فيه المركزي الأمريكي إلى أن زيادات لأسعار الفائدة قد تأتي بخطى أسرع من المتوقع.

وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت على ارتفاع حاد بالفعل قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي مع صعودها بفعل انحسار القلق بشأن المشاكل المالية للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 341.11 نقطة، أو 1.01 بالمائة، إلى 34260.95 نقطة في حين قفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 41.45 نقطة، أو 0.95 بالمائة، ليغلق عند 4395.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 150.45 نقطة، أو 1.02 بالمائة، إلى 14896.85 نقطة.