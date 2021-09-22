شكرا لقرائتكم خبر 91.8 مليارا صادرات المملكة في يوليو بزيادة 79.6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت الصادرات السلعية للمملكة في يوليو 2021 بنسبة %79.6 مقارنة مع الشهر نفسه عام 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.

ووفق تقرير إحصاءات التجارة الخارجية الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات 91.8 مليار ريال في يوليو الماضي مرتفعة عن 51.1 مليار ريال في يوليو العام الماضي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 37.5 مليار ريال بنسبة %112.1.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من %65.5 في يوليو 2020 إلى %77.4 في يوليو 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2021، بمقدار 7 مليارات ريال وبنسبة %8.2.

ارتفاع غير البترولية

وأوضح التقرير أن الصادرات غير البترولية في يوليو 2021 سجلت ارتفاعا بنسبة %17.9 بالمقارنة مع يوليو 2020، حيث سجلت 20.8 مليار ريال مقابل 17.6 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (%37.6 من إجمالي الصادرات غير البترولية)، حيث ارتفعت بنسبة %47.7 بمقدار 2.5 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية التي ارتفعت بنسبة %21.4 بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال عن يوليو 2020، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2021 ) بمقدار 2.9 مليار ريال وبنسبة %12.3.

زيادة الواردات 13%

وبين تقرير الهيئة أن الواردات يوليو 2021 سجلت ارتفاعا نسبته %13.2 بمقدار 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 45.6 مليار ريال في يوليو 2021 مقابل 40.3 مليار ريال في يوليو 2020؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر يوليو 2020، وكان أكثرها تأثيرا «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة %112.9 و»منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» بنسبة %18.7، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2021) بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 3.1%.

وارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى %45.5في يوليو 2021م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى %45.5 في يوليو 2021م مقابل %43.7 في يوليو 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة %17.9 عن الارتفاع في الواردات بنسبة %13.2 خلال هذه الفترة.

التصدير للصين

وفي يوليو 2021م بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 18.0 مليار ريال بنسبة %19.6 من إجمالي الصادرات مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات تليها كوريا الجنوبية والهند بقيمة بلغت على التوالي 9.0 مليارات ريال بنسبة %9.8 و8.3 مليارات ريال بنسبة %9.1 من إجمالي الصادرات.

وكانت اليابان والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان وفرنسا والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 61.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة %67.5 من إجمالي الصادرات.

أمريكا ثانية

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.9 مليارات ريال بنسبة %21.8 إجمالي الواردات في يوليو 2021، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة تليها الولايات المتحدة والإمارات بقيمة بلغت 4.8 مليارات ريال وبنسبة %10.6 من إجمالي الواردات و3.1 مليارات ريال بنسبة %6.7 من إجمالي الواردات على التوالي.

وكانت الهند وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وبلجيكا ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 28.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة %62.8من إجمالي الواردات.

ميناء جدة الأعلى

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 12.8 مليار ريال أي ما يعادل %28.0 من إجمالي الواردات تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة %19.9، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة %10.8، وميناء رأس تنورة بنسبة %6.7، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة %6.4، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة %71.8 من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

صادرات السعودية (يوليو 2021):

يوليو 2020 تتوزع إلى:51.1مليار ريال

يوليو 2021 91.8 مليار ريال

نسبة الارتفاع79.6%

واردات السعودية (يوليو 2021):

يوليو 2020 تتوزع إلى: 40.3 مليار ريال

يوليو 2021 45.6 مليار ريال

نسبة الارتفاع 13.2 %

تتوزع إلى:

الصادرات البترولية:

71 مليار ريال في يوليو 2021

33.5 مليار ريال في يوليو 2020

نسبة الارتفاع 112.1 %

الصادرات غير البترولية:

20.8 مليار ريال في يوليو 2021

17.6 مليار ريال في يوليو 2020

نسبة الارتفاع 17.9 %

أبرز الدول في التبادل التجاري (يوليو 2021):

الصادرات

الصين 18.0 مليار ريال

كوريا الجنوبية 9.0 مليارات ريال

الهند 8.3 مليارات ريال الواردات

الواردات

الصين 9.9 مليارات

الولايات المتحدة 4.8 مليارات ريال

الإمارات 3.1 مليارات ريال

حركة المنافذ التجارية (يوليو 2021):

ميناء جدة 28.0%

ميناء الدمام 19.9%

مطار الرياض 10.8%

ميناء رأس تنورة 6.7%

مطار جدة 6.4%