الرقابة الصناعية تحصل على تجديد شهادة المطابقة للمواصفة القياسية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم مصلحة الرقابة الصناعية حفل تسلم تجديد شهادة المطابقة للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2015 فى حضور اللواء عبد الرؤوف فاروق أحمدى رئيس المصلحة ومسئولى شركة PCI CERT المانحة للشهادة، وكذلك ومديرى العموم والعاملين بإدارة الجودة بالمصلحة.

وقد استهل اللواء رئيس المصلحة كلمته بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى مسئولى شركة PCI CERT على تعاونهم المثمر والبناء مع المصلحة خلال عمليات التفتيش والمراقبة الخارجية.

كما تقدم وفق بيان اليوم، بالشكر لجميع العاملين بالمصلحة وخاصة العاملين بفريق الجودة على دورهم فى تطوير وتحسين منظومة الجودة بالمصلحة وكذلك حفاظهم على تجديد الشهادة ، مؤكداً أن المصلحة لازالت تطمح فى تحقيق العديد من المشروعات ونشر روح الجودة بين العاملين من خلال التدريب المستمر والرغبة فى الحصول على شهادة الأيزو 17020.

ومن جانبه، فقد قدم اللواء عز الدين الحمزاوى مسئول شركة PCI CERT التهنئة للمصلحة مشيراً إلى أن المصلحة تسير بخطى ثابته وواعية نحو مزيد من التحسين والتطوير . كما أشاد اللواء عزالدين الحمزاوى اللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس المصلحة معتبراً إضافة كبيرة وهامة للمصلحة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات والمشروعات.

وعلى هامش الحفل قام اللواء رئيس المصلحة بتسليم شهادات تقدير إلى السادة مسئولى شركة PCI CERT عرفانا وتقديرا من المصلحة على جهدهم خلال فترة تجديد الشاهادة.

وبدوره قام اللواء عز الدين الحمزاوى بمنح اللواء عبد الرؤوف أحمدى شهادة المطابقة للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001/2015 وكذلك درع الشركة تعزيزاً للشراكة المتبادلة بين الجانبين.