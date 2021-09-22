شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقى 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.



إيقاف تداول 13 شركة إيقاف تداول 13 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، غاز مصر، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، مصر للفنادق، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أم بي للهندسة، المنصورة للدواجن، المصرية للدواجن. البورصة تربح 8.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه. البورصة تربح 8.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.06%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 135.7 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.8 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 624.4 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة، فيما نزل مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 57669 سهم، 7.5 مليون سهم، 53.4 ألف سهم، 14 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.4 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، 57669 سهم، 7.5 مليون سهم، 53.4 ألف سهم، 14 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، الدلتا للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، برايم القابضة للاستثمارات المالية 3500 سهم، 537472 سهم، 448 سهم، 100 ألف سهم، 135878 سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تعليم لخدمات الإدارة، بنك كريدي أجريكول مصر، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7 آلاف سهم، 86091 سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم.

وأعلنت شركة الدلتا للتأمين، شراء المساهم الشركة القابضة المصرية الكويتية عدد 537.5 ألف سهم بسعر 45.18 جنيه بقيمة إجمالية 24.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 61.514% إلى 63.22%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كيماقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إنه في ظل سياسة الشركة نحو تنشيط المبيعات وبخاصة التصدير، قامت الشركة من بداية السنة المالية وحتى تاريخه بتصدير كمية 157 ألف طن يوريا، وقامت بغزو أسواق جديدة واعدة مثل شرق أفريقيا، رومانيا، البرتغال مما يترتب عليه تحقيق الشركة لإيرادات بالعملة الصعبة تساهم في سداد التزامات الشركة وتحقيق فائض من النشاط الإنتاجي. كيماقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إنه في ظل سياسة الشركة نحو تنشيط المبيعات وبخاصة التصدير، قامت الشركة من بداية السنة المالية وحتى تاريخه بتصدير كمية 157 ألف طن يوريا، وقامت بغزو أسواق جديدة واعدة مثل شرق أفريقيا، رومانيا، البرتغال مما يترتب عليه تحقيق الشركة لإيرادات بالعملة الصعبة تساهم في سداد التزامات الشركة وتحقيق فائض من النشاط الإنتاجي.







القناة للتوكيلات القناة للتوكيلات أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تحقيق الشركة إيرادات بلغت 54 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 56.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 200.2 مليون جنيه مقارنة مع 328.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%. الرقابة المالية الرقابة المالية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة والعروض والطلبات على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المنصورة للدواجن، المنفذة بجلسة اليوم الأربعاء، مع تعديل سعر الفتح لجلسة غدًا الخميس، إلى 66.53 جنيه للأولى، 1.597 جنيه للثانية.

القاهرة للاستثمارأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات الحصول على قرض بمبلغ 260 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية لتمويل المشروعات الجديدة.