شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تغلق عند 780 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء علي سعر مستقر بعد ارتفاع واضح في التعاملات الصباحية اليوم بقيمة 4 جنيهات، ليستقر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا عند 780 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليومعيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1780 دولار

يترقب المتداولون فى سوق الذهب ما تسفر عنه اجتماعات والمؤتمر الصحفى المرتقب اليوم لمجلس الاحتياطى الأمريكى، والذى قد يعصف بسوق المعادن ويهوى بالأسعار فى حالة الإعلان عن اتجاه قريب لرفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتقليص تحفيز الاقتصاد.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت 4 جنيهات في سوق الصاغة مع عودة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا لتقترب من 1780 دولار ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكى بشأن مستقبل التحفيز النقدي فقد نشهد مزيد من التغير في أسعار الذهب اليوم.

‌وكنا قد شهدنا فى أسواق المعادن والعملات والأسهم اضرابات واضحة خلال الأسبوع المنقضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب والذى سيكون له آثار مباشرة على الأسواق.