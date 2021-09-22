شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة إيقاف تداول 13 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، غاز مصر، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، البدر للبلاستيك، مصر للفنادق، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، أم بي للهندسة، المنصورة للدواجن، المصرية للدواجن. البورصة تربح 8.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه. البورصة تربح 8.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.06%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 135.7 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.8 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 624.4 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة، فيما نزل مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.152 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 44.76%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 26.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.16%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.831 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.65%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 46.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.53%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 6.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.41%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 80.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.95%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.02%.