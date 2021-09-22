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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 363 ألف ريال قيمة حقوق وأجور متأخرة للعاملين، تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استردادها خلال المدة من 12 حتى 16 سبتمبر، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة 81% خلال هذه المدة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال أغسطس نحو 902 طلب للتسوية الكترونيا عبر نظام «ودي» الالكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه الكترونيا، مهيبا بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.



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