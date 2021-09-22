مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بصرف مستحقات الدفعة الـ12 من مزارعي القمح المحلي، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلقوا الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 15,891,416 ريالا، لصافي كمية مستلمة 11,961، وذلك لـ36 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ 655,616,324 ريالا لـ1823 مزارعا، وبكمية 496,742 طنا.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 563,757 طنا لـ2062 مزارعا.

وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.