تراجع بنسبة 90% .. قيمة بيتكوين تنهار إلى 5 آلاف دولار

الشارقة - اميمة ياسر - انخفضت قيمة العملة الرقمية بيتكوين بشكل حاد ومفاجئ خلال تعاملات يوم الاثنين، حسبما أظهرت منصة مختصة ببيانات العملات المشفرة، فيما تبين لاحقا أنه خلل تقني.

المنصة هي "بيث" والتي تُعتبر على نطاق واسع أحد المصادر الموثوقة للمعلومات وأسعار الأصول بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة، ومن بين المساهمين فيها شركات استثمارية كبرى في السوق الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وخلال تعاملات يوم الاثنين، كشفت المنصة عن بلوغ سعر بيتكوين 5402 دولار بانخفاض قارب 90% عن القيمة الفعلية للعملة المشفرة، وهو ما تبين أنه خطأ تقني لاحقا، حيث لم تظهر هذه الحركة الجامعة للسعر بأي منصة أخرى.

وقالت "بيث" في تغريدة بعد ذلك: "يواصل المهندسون التحقيق في السبب وهناك تقرير كامل قيد الإعداد". إنه خطأ ملفت للنظر بالنسبة لنظام يحصل على معلوماته من بعض المتداولين الأكثر تطورا.

من جانبه، قال جو مولوزو، الرئيس المشارك ومدير التشغيل المشارك لشركة "فيرتو فايننشال" التي تعد أحد المستثمرين في "بيث" خلال مقابلة في شهر يونيو/ حزيران: "لكي ينجح شيء كهذا، يجب أن تكون البيانات شيئا يمكن للناس الاعتماد عليه".

عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي يوم الثلاثاء، حيث أظهرت سعر بيتكوين ما يقارب 41888 دولارا، وهو سعر قريب من المستويات السائدة حتى صباح الأربعاء.

من غير الواضح تأثير أي مشاكل ناجمة عن هبوط بيتكوين على منصة "بيث"، لكن يعتقد أنه تسبب في سلسلة محدودة من عمليات البيع للعملة المشفرة.