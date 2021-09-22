شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة تداولات المستثمرين المؤسسين بنسبة 49% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز " إنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030م التي تستهدف من خلالها أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم الأسواق المالية في العالم بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله، بدأنا نشاهد أثر هذا الحراك على صعيد السوق المالية، حيث ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين المؤسسين بنسبة 49% خلال الربع الثاني من عام 2021م وبلغت 207 مليارات ريال مقارنة مع 139 ملياراً في الربع الثاني من عام 2020م،

كما ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين الأفراد بنسبة 121% من 490 مليار ريال إلى 1081 مليار ريال، مما أدى لارتفاع القيمة المتداولة في سوق الأسهم بنسبة 105% من 629 مليار ريال إلى 1288 مليار ريال".

وأضاف في تصريح بمناسبة اليوم الوطني " كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 36% خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث بلغت 704 مليارات ريال مقارنة 516 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2020م، وارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021.

ولفت إلى أن مسيرة السوق المالية لـ 91 عاما لم تؤتِ ثمارها إلا بدعم القيادة الحكيمة التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم السوق المالية وتطويرها.