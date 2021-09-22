شكرا لقرائتكم خبر عن صعود كافة قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 6.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.65%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءت الهندسية بنسبة 2.63%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.18%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والتجارة والموزعون بنسبة 1.85%، 1.84%، على التوالى.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.71%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.01%، وقفز قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.95%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.72%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعي البنوك والخدمات التعليمية بنسبة 0.22%، 0.15%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لـ189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.06%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 135.7 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.8 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 624.4 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة، فيما نزل مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.