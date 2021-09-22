شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية تعلن عن محلات إيجار فى شارع مصر بالمنيا لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، بدء فتح باب التقديم لمشروع «شارع مصر» المرحلة الرابعة ولمدة خمس سنوات بنظام الاشغال تشجيعا للشباب وتوفير فرص عمل لهم، وفيما يلى الشروط الواجب توافرها للمتقدمين:

1- محلات لمزاولة الأنشطة المختلفة ما عدا الأنشطة المقلقة للراحة بقيمة إيجارية 3 آلاف جنيه شهريا.

2- يتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر ومقرها الوحدة المحلية بالمنيا.

3- نظير مبلغ 100 جنيه فقط لكراسة الشروط

الشروط الواجب توافرها فى المتقدم:

1- أن يكون مصري الجنسية

2- أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية

3- أن يكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها

4- إلا يكون صدر عليه حكم بعقوبة جناية او جريمة مخالة بالشرف والأمانة

5- إلا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 40 عاما

6- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط

7- إعطاء الأولوية للمتزوج ويعول وليس لديه وظيفة وغير حاصل على أي قروض بنكية

8- إلا يكون صادر باسمه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو قروض من الصندوق الاجتماعي

9- يشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأي تصرفات سوا إيجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة مدة الإيجار.