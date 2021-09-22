فودافون مصر تكشف حقيقة بيعها لشركة الاتصالات السعودية STC

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شركة "فوادفون مصر" حقيقة الأنباء المتداولة بشأن بيعها لشركة الاتصالات السعودية STC .

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنه لا توجد أي محادثات جارية بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC بشأن بيع حصة فودافون في مصر.

وأكد عصام التزام الشركة تجاه السوق المصري والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها، لافتاً إلى حصول الشركة مؤخرًا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة، وتم ضخ استثمارات عديدة فى مجال الشبكة والتحول الرقمي وعدد من مشاريع الشمول المالي في مصر.

ولفت إلى استثمار شركة فودافون أكثر من 12 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر، كذلك استثمرت 8,5 مليار جنيه مصرى قيمة شراء الترددات، بالإضافة إلى ذلك دعم الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية 2030 والتحول الرقمى ونشر ثقافة المجتمع غير النقدى، من خلال تقديم حلول تكنولوجية فى تلك المجالات للعملاء بأفضل جودة ومستوى خدمة متطور وتجربة لا مثيل لها، مع التركيز على ثلاث محاور أساسية وهى تحقيق الشمول المالى وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.

وأشار رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر إلى جهود المسئولية المجتمعية للشركة، من خلال استثمار المؤسسة لتنمية المجتمع أكثر من 550 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد من خلال مشروعاتها التى تركز على مجالات متعددة وأهمها التعليم.