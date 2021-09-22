شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم .. 36 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 22 – 9 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الآتى:-

36 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 7 سنوات

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولى، حيث عقد الجانبان اجتماعا ناقشا خلاله سبل توفير التمويلات اللازمة للتوسع في أنشطة الجهاز ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين ومساعدتهم على تحسين دخلهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وأشادت نيفين جامع بالتعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات، حيث تعتبر الوزارة شريكا أساسيا وداعما لأنشطة الجهاز وتعمل دائما على حشد الموارد المالية الضرورية التي تمكنه من التوسع في مختلف المشروعات التي ينفذها بكافة المحافظات، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعمها فنيا وتسويقيا أو تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية باستخدام العمالة الكثيفة غير المنتظمة وتدريبها لإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مستقرة.

المالية: لا صحة للتصريحات المنسوبة لوزير المالية حول ماكينات الصراف الآلى

أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن "دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى، حفاظًا على فلوس المواطنين".

أوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى، تتبع القطاع المصرفى.

فودافون تكشف حقيقة بيعها لشركة الاتصالات السعودية

أكد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إنه لا توجد أى محادثات جارية بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC بشأن بيع حصة فودافون العالمية فى مصر.

وجدد "عصام"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تأكيده على التزامها تجاه السوق المصرى والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها، مشيرة إلى حصولها مؤخرًا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة، وتم ضخ استثمارات عديدة فى مجال الشبكة والتحول الرقمى وعدد من مشاريع الشمول المالى فى مصر.

وأشار "عصام"، إلى استثمار شركة فودافون أكثر من 12 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر، كذلك استثمرت 8,5 مليار جنيه مصرى قيمة شراء الترددات، بالإضافة إلى ذلك دعم الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية 2030 والتحول الرقمى ونشر ثقافة المجتمع غير النقدى، من خلال تقديم حلول تكنولوجية فى تلك المجالات للعملاء بأفضل جودة ومستوى خدمة متطور وتجربة لا مثيل لها، مع التركيز على ثلاث محاور أساسية وهى تحقيق الشمول المالى وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.

إطلاق المشاورات الوطنية مع البنك الدولي بشأن إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر

أطلقت الدكتورة وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، وآيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وشارك في الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والإسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.

لحماية صناعة السياحة.. قرار وزاري بشأن تنظيم عمل الرحلات الاختيارية للسائحين

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشأن تنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.

وقد تضمن القرار إجراء بعض التعديلات على القرار الوزراي رقم ٢٩٨ الصادر في عام ٢٠١٤ بشأن تصاريح مرور الأفواج السياحية، كما تضمن وضع آلية أكثر إحكاماُ ووضوحاً لتنظيم عمل هذه الرحلات لضمان الحفاظ على السائحين وحقوق الشركات السياحية وتنظيم العمل السياحي، وبما يعود بالنفع العام على القطاع ويساهم في حماية صناعة السياحة والحفاظ على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.

ووفقاً لهذا القرار، فإنه يُشترط تنفيذ الرحلة الاختيارية بإحدى وسائل نشاط النقل السياحي المرخص من الوزارة على أن يوجد بها مرشد سياحي أو مندوب عن الشركة السياحية المنفذة للرحلة الاختيارية مقيداً بالسجلات المعدة لذلك بالوزارة، وذلك لمرافقة المجموعة السياحية.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة مع عودة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا لتقترب من 1780 دولار ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مستقبل التحفيز النقدي فقد نشهد مزيد من التغير في أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021، حيث أكد الملا على استمرار تقديم الدعم الكامل للشركة العامة للبترول للتوسع في نطاق عملها ومناطق امتياز جديدة لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج باعتبارها الشركة المملوكة للدولة التي استطاعت تحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة ، ويبلغ إنتاجها الحالى 74 ألف برميل مكافئ يومياً ويعد رقم قياسى جديد لإنتاج الشركة وذلك منذ تاريخ إنشاء الشركة في عام 1957 .

ووجه الملا الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وأداء متميز خلال العام ، وطالب بالاستمرار في عمليات التطوير والتحديث في أنشطة الحفر والاستكشاف باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف وزيادة إنتاجية الآبار ، كما أشاد بالتطور الذى يحدث في مشروعات الشركة للتوافق البيئى بالتعاون والتنسيق مع جهاز شئون البيئة ، وكذا الالتزام بتطبيق اشتراطات أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمعدات والمنشآت.

صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 3.1% بجلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-9-2021

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.