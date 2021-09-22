شكرا لقرائتكم خبر عن دليل إرشادي للتوعية باستخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت (منصة استطلاع) اليوم مسودة مشروع "الدليل الإرشادي لمتطلبات المواد المرئية للتوعية بالاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية".

ويهدف المشروع إلى تحديد وتوضيح متطلبات المواد المرئية للتوعية بالاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية والتي يجب تقديمها ضمن طلبات الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية المنزلية.

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، هذا الدليل استنادا إلى المادتين الثامنة والعاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم) م/54) وتاريخ 6/7/1442ه، وبغرض رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي حول الاستخدام الآمن للأجهزة، والمستلزمات الطبية المنزلية لأفراد المجتمع بالشكل الصحيح والمناسب.

وأكدت على ضرورة ألا تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وألا تحتوي على ما يخدش الحياء العام أو عادات وتقاليد المجتمع، بجانب عدم تعارضها مع نظام "المطبوعات والنشر" وتشريعات الهيئة العامة للعالم المرئي والمسموع بالمملكة.

وبالإضافة لذلك يضاف أيضا عدم استخدام لقطات ذات ملكية فكرية لجهات أخرى أو فئات تحوي معرفات لأشخاص أو جهات أخرى، وعدم ظهور العلامات التجارية للمنشآت أوما يدل عليها، والبعد الكلي عن التضخيم أو الترويع الذي قد يسبب الخوف والهلع لدى أفراد المجتمع.

وكذلك التعريف بالمتحدثين، الاسم والتخصص، بجانب أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة، وأن يكون مصدرها هو تعليمات الاستخدام المعتمدة من الهيئة، وأن تكون المعلومات حديثة ويتم بشكل واضح الإشارة إلى تاريخ نشر تلك المعلومات.

كما يجب أن تكون اللغة المستخدمة هي اللغة العربية، وتكون واضحة وسليمة ومترجمة ً باللغة الإنجليزية، وأن يكون صوت المتحدث بعيدا وواضحا عن مصادر الضوضاء، بجانب أن تكون موجهة لأفراد المجتمع، والبعد الكلي عن تقديم معلومات موجهة للممارسين الصحيين، وألا يتم التعديل عليها من قبل أي جهة خارجية واستخدامها لأهداف إعلانية، وعدم الِإشارة تصريحا أو ً تلميحا بأفضلية جهاز طبي منزلي على جهاز آخر.

كما يجب ألا تحتوي على مقارنات مع منتجات الشركات الأخرى المنافسة، والإشارة إلى ضرورة مراجعة واستشارة الممارس الصحي المختص.

وعرفت الهيئة الأجهزة الطبية، بأنها كل آلة أو أداة أو جهاز تطبيق أو جهاز زراعة أو كواشف مخبرية أو مواد معايرة، مخبرية أو برامج أو مواد تشغيل للأجهزة الطبية، أو أي أداة شبيهة أو ذات عالقة صنعت لوحدها أو مع أجهزة أخرى، تستخدم في تشخيص الأمراض أو الإصابات، أو الوقاية منها أو مراقبتها أو التحكم فيها أو علاجها أو تخفيفها أو تسكينها أو التعويض عن الإصابات.

، وتستخدم كذلك في الفحص أو الإحلال أو التعديل أو الدعم التشريحي أو التأثير على وظائف أعضاء الجسم، ودعم الحياة أو تمكين الحياة (الوظائف الحيوية للإنسان) من الاستمرار، وتنظيم الحمل أو المساعدة عليه، و تعقيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، و إعطاء المعلومات - لغرض طبي أو تشخيصي– المستخلصة من الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان، وكذلك التي لا يمكن أن تحقق الغرض الذي صنعت من أجله في جسم الإنسان، أو عليه بواسطة العقار الدوائي أو العامل المناعي أو التحولات الأيضية وإنما تساعد في تحقيق مفاعيلها فقط.

وعرفت المستلزم الطبي، بأنه المواد والمنتجات الطبية، المستخدمة في التشخيص أو العلاج، أو الاستعاضة، أو التقويم، أو حالات الإعاقة، أو غيرها من المستخدمات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية.

أما الجهاز والمستلزم الطبي المنزلي، هو جهاز أو مستلزم طبي مخصص للاستخدام في أي بيئة خارج منشأة الرعاية الصحية، بينما يعرف مقدم الرعاية الصحية بأي منشأة حكومية أو أهلية تقدم خدمات الرعاية الصحية.