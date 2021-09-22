شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تعافٍ «غير متساوٍ» في الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من تعافٍ "غير متساوٍ" في الاقتصاد العالمي، إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.

وجاء ذلك في تقرير بالإنجليزية تحت عنوان "إبقاء التعافي على المسار"، فيما أوضحت تعافى الاقتصاد العالمي العام الجاري بسبب إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة.