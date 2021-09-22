«دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من الصراف الآلي!».. وزارة المالية توضح

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت وزارة المالية التصريحات المنسوبة للوزير الدكتور محمد معيط بشأن دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من الصراف الآلي.

وأكدت الوزارة، بحسب ما نشرت عبر موقعها الإلكتروني، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن "دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي حفاظًا على فلوس المواطنين".

وأوضحت الوزارة أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن وزير المالية لم يدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن، موضحة أن الوزارة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلي تتبع القطاع المصرفي.