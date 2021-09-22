شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تكشف حقيقة بيعها لشركة الاتصالات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إنه لا توجد أى محادثات جارية بين شركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات السعودية STC بشأن بيع حصة فودافون العالمية فى مصر.

وجدد "عصام"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تأكيده على التزامها تجاه السوق المصرى والعمل على تقديم خدمة متميزة لعملائها، مشيرة إلى حصولها مؤخرًا على حزمة ترددات جديدة لتحسين الخدمة، وتم ضخ استثمارات عديدة فى مجال الشبكة والتحول الرقمى وعدد من مشاريع الشمول المالى فى مصر.

وأشار "عصام"، إلى استثمار شركة فودافون أكثر من 12 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لتطوير البنية التحتية ومواكبة إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر، كذلك استثمرت 8,5 مليار جنيه مصرى قيمة شراء الترددات، بالإضافة إلى ذلك دعم الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية 2030 والتحول الرقمى ونشر ثقافة المجتمع غير النقدى، من خلال تقديم حلول تكنولوجية فى تلك المجالات للعملاء بأفضل جودة ومستوى خدمة متطور وتجربة لا مثيل لها، مع التركيز على ثلاث محاور أساسية وهى تحقيق الشمول المالى وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي.

ولفت إلى جهود المسئولية المجتمعية للشركة، من خلال استثمار مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع أكثر من 550 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد من خلال مشروعاتها التى تركز على مجالات متعددة وأهمها التعليم.