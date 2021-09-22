شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.40% خاسرًا 45.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11270.57 نقطة، وتصدر المؤشر العام لسوق البحرين المالي، البورصات المرتفعة، بنسبة 0.36% رابحًا 5.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1692.56 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.35% رابحًا 27.50 نقطة ليغلق عند مستوى 7781.834 نقطة.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% خاسرًا 45.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11270.57 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% خاسرًا 34.38 نقطة ليغلق عند مستوى 25139.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.8 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بسنبة 0.87%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.82%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.53%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.51%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الاتصالات وتجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، 0.27%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والإعلام والترفيه بنسبة 0.08%، 0.06%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.23%، ثم قطاعي الطاقة وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 54 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأندلس" بنسبة 6.80%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 3.20%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2.96%، وتراجع 134 سهمًا على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 1.98%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 1.96%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "تبوك الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 234.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% رابحًا 6.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2843.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.8 مليون سهم محققة ما قيمته 127.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1930 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 4.78%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.05%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 9.73%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.3 مليون ورقة بقيمة 33.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.48%.





بورصة أبو ظبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحًا 27.50 نقطة ليغلق عند مستوى 7781.834 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.349 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 162.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 6386 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.96%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 12.79%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 12.78%، ثم سهم "بنك أم القيوين الوطني" بنسبة 6.67%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 6.02%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 418.5 مليون درهم.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحًا 5.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1692.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 939.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 29.32% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.2%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 19% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 6.67% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.63%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.43%، وهبط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.48%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6845.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7481.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحًا 10.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5588.45 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحًا 14.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5887.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 234.3 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9254 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.3%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاعي العقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بسنبة 0.04%.