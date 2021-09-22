شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 3.1% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعد هبوط استمر 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 8.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.039 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 10596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.08% ليصل إلى مستوى 2290 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 4137 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.8% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة.