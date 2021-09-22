شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: لا صحة للتصريحات المنسوبة لوزير المالية حول ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماكينات الصراف الآلى.. تتبع القطاع المصرفى

أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى، حفاظًا على فلوس المواطنين».

أوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى، تتبع القطاع المصرفى.