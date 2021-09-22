شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات نقل أسهم طنطا للكتان للشركة القابضة الكيماوية‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم البدء فى نقل أسهم شركة طنطا للكتان فى البورصة من المستثمر عبد الإله كعكى من خلال ممثليه، إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعد إنهاء النزاع المستمر منذ نحو 10 سنوات، وبعد الاتفاق مع المستثمر وعرضه على اللجنة الوزارية لفض المنازعات والموافقة عليه.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إنهاء تلك الإجراءات قبل نهاية الأسبوع الجارى، بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية، وبعد تسلم ممثلى المستثمر قيمة تعويضاته ومستحقاته لدى شركة طنطا للكتان والزيوت.

وأوضح إنه سيتم فورا تشكيل جمعية عمومية للشركة وتشكيل مجلس إدارة، ثم إدارتها بشكل احترافى، بحيث تحقق ربحية بشكل مناسب.