شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة مع عودة الارتفاع في أسعار الذهب عالميا لتقترب من 1780 دولار ومع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مستقبل التحفيز النقدي فقد نشهد مزيد من التغير في أسعار الذهب اليوم.





أسعار الذهب اليومعيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.

يترقب المتداولون في سوق الذهب ما تسفر عنه اجتماعات والمؤتمر الصحفي المرتقب اليوم الأربعاء لمجلس الاحتياطي الأمريكي، والذى قد يعصف بسوق المعادن ويهوي بالأسعار في حالة الإعلان عن اتجاه قريب لرفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتقليص تحفيز الاقتصاد.

‌وكنا قد شهدنا في أسواق المعادن والعملات والأسهم اضرابات واضحة خلال الأسبوع المنقضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب والذي سيكون له آثار مباشرة على الأسواق.

وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة لأوّل مرّة منذ 6 أشهر، مما يدعم إشارات سابقة من الاحتياطي الفيدرالي عن كون التضخم مؤقتًا.

بالإضافة إلى ذلك، فاجأت أرقام مبيعات التجزئة لشهر أغسطس الأسواق والتي جاءت أفضل من المتوقع، مما أدى لارتفاع الدولار الأمريكي ودفع أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر دون 1760 دولار وهذا تسبب في آثار واضحة على سعر الذهب في كافة دول العالم.

سوق الذهب تعافي بشكل واضح في تعاملات أمس الثلاثاء مسجلاً مستويات 1780 دولار مقابل 1754 دولار بخاتم جلسات الأسبوع المنقضى، وهذا أثر على سعر الذهب في السوق المصري.