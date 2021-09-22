شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.32جنيه للشراء، و18.47 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.33جنيه للشراء، و18.47 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.38جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.38 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.32 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.32 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.31 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.31 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء. 18.50 جنيه للبيع.