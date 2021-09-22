أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها.. والجرام يقفز 5 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث قفز الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وخلال تعاملات أمس الثلاثاء، صعدت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام، لتصبح قيمة الصعود 8 جنيهات على مدار اليومين.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 780 جنيها مقابل 775 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 669 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6960 جنيها .

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.09%، ووصل سعر الأوقية إلى 1766.05 دولار في الساعة 12:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.