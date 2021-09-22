ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1%

ارتفعت إيرادات صادرات النفط في المملكة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 112,1 في المائة في المائة، بمقدار 37,5 مليار ريال، لتبلغ 71 مليار ريال مقابل 33,5 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2020.

كانت أسعار النفط قد تهاوت خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة كورونا، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري.