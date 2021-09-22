الاقتصاد

ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1%

0 نشر
Ahmed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية بالمملكة خلال شهر يوليو لـ112,1% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ثواني - 9:57 صباحًا, 22 سبتمبر 2021 م

ارتفعت إيرادات صادرات النفط في المملكة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 112,1 في المائة في المائة، بمقدار 37,5 مليار ريال، لتبلغ 71 مليار ريال مقابل 33,5 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2020.

كانت أسعار النفط قد تهاوت خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة ، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا