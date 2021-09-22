شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» بالقصيم تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بـ 363 ألف ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال المدة من 12 حتى 16سبتمبر ، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 363335 ريالاً ، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %81 خلال هذه المدة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت خلال شهر أغسطس ما يقارب902 طلب للتسوية إلكترونياً عبر نظام "ودي" الإلكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.