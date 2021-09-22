شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تتصدر الجمهورية بمعدلات الطلاق وأسيوط والمنيا يتذيلان القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2020، خريطة معدلات الطلاق لمحافظات الجمهورية، حيث تبين أن محافظة القاهرة حلت في صدارة الترتيب وبلغ معدل الطلاق بها 4.7 لكل ألف من السكان، يليها محافظة بورسعيد بمعدل 3.8 لكل ألف من السكان، ثم محافظة السويس بـ3.3 لكل ألف من السكان، كما نجد أن معدل بعض المحافظات يزيد عن المعدل العام للجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظة أسيوط في المقابل سجلت أقل المعدلات، حيث بلغ معدل الطلاق 0.9 لكل ألف من السكان، يليها محافظة المنيا حيث بلغ 1 لكل ألف من السكان، كما تبين أن بعض المحافظات تقل فى المعدل العام لإجمالى الجمهورية حيث بلغ 2.2 لكل ألف من السكان.

وتمثل مدة أقل من سنة أعلى نسبة طلاق وفقا لمدة الحياة الزواجية، حيث بلغ عددها 24 ألف و725 حالة طلاق بنسبة 11.6%، بينما سجل مدة "من 9 سنوات إلى أقل من 10 سنوات" أقل نسبة طلاق وفقا لمدة الحياة الزوجية حيث بلغ عددها 4 آلاف و416 حالة طلاق بنسبة 2.1% من إجمالي عدد حالات الطلاق.

وبلغ عدد حالات الطلاق فى الحضر 116845 إشهاداً عام 2020 تمثل54.6٪ من جملة الحالات، مقابل 121552 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪، وبلغ عدد حالات الطلاق فى الريف 97105 حالة عام 2020 تمثل 45.4٪ من جملة الحالات مقابل104377 إشهاداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.0٪.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الحالات بها 43739 حالة بنسبة 20.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الحالات بها 403 حالة بنسبة 0.2٪ من جملة الحالات.