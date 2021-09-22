شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. أسواق المعادن والأسهم تترقب بيانات الفيدرالى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب المتداولون في سوق الذهب ما تسفر عنه اجتماعات والمؤتمر الصحفي المرتقب اليوم الأربعاء لمجلس الاحتياطي الأمريكي، والذى قد يعصف بسوق المعادن ويهوي بالأسعار في حالة الإعلان عن اتجاه قريب لرفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وتقليص تحفيز الاقتصاد.

سوق الذهب تعافي بشكل واضح في تعاملات أمس الثلاثاء مسجلاً مستويات 1775 دولار مقابل 1754 دولار بخاتم جلسات الأسبوع المنقضى، وهذا أثر على سعر الذهب في السوق المصري مستجلاً مستويات تتجاوز 775 جنيها للجرام من عيار 21.

وكانت أسعار الذهب في مصر سجلت تحرك 665 جنيها للجرام من عيار 18 وبلغ عيار 21 سعر 776 جنيها وسجل عيار 24: 886 جنيها وحقق الجنيه الذهب سعر 6208 جنيها.

ما سيتم إعلانه في بيان وقرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيرسم حركة سوق العملات والأسهم والذهب خلال الفترة حتى نهاية الشهر القادم، لذلك تتجه الأنظار إلى هذا الحدث.