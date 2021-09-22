100 ألف فرصة عمل أبرز مستهدفات تنمية المشروعات لتنفيذ "حياة كريمة"

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القاهرة - سامية سيد - تسعى الحكومة بكل أجهزتها لإنجاح مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين حياة 58 مليون مواطن في قرابة 5 آلاف قرية، وفي هذا الإطار يقوم جهاز تنمية المشروعات بجهود كبيرة في المبادرة نستعرضها في السطور التالية:

إنشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم في اطار مبادرة حياة كريمة

ضخ 1.4 مليار جنيه من الجهاز لقرى حياة كريمة

تمويل 60 ألف مشروع

اتاحة 100 ألف فرصة عمل أبرز مستهدفات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنفيذ المبادرة

الانتهاء من زيارة 1413 قرية واعداد دراسات تفصيلية بالمقومات الاقتصادية

اعداد 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة

جهاز تنمية المشروعات قدم تمويل بقيمة 424.6 مليون جنيه بالقرى المستهدفة خلال النصف الاول من العام الجاري شملت تمويل 2025 مشروع صغير و15.704 مشروع متناهي الصغر