شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار مقابل الفرنك لضغط سلبي قوي يوم أمس ليكسر مستوى 0.9265 ويستقر دونه، ليواجه عوامل متعارضة تجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق 0.9265 سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9345، بينما مواصلة الانخفاض وكسر 0.9200 سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، للتوجه نحو 0.9140 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي