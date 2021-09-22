شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار مستوى الدعم 0.7225 في محاولة لكسره، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو 0.7100 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

القناة الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون 0.7290.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7180 والمقاومة 0.7290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط