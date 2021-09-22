شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود إلى القناة – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم باندفاع صاعد واضح بعد العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 77.80 كهدف رئيسي تالي.

نشير إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 74.70 و74.05، حيث إن كسرها سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه باختبار مناطق 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد