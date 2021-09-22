شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز المقاومة – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من اختراق مستوى 71.05 وإغلاق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يعود السعر إلى القناة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 73.30.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 70.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد