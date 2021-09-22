شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1770.00 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده في الجلسات الماضية، ليقدّم إشارات على محاولة التعافي وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، لكننا نلاحظ أن السعر لا يزال دون خط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين، مما قد يدفع السعر على استئناف التداولات السلبية من جديد.

لذلك، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1780.00 سيقود السعر لزيارة مستوى 1797.00 بشكل مباشر، بينما كسر 1770.00 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1735.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1797.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي