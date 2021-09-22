شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه مقاومة قوية – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس لكنه واجه مقاومة قوية عند 1.2840 من جديد، ليضطر لبعض الانخفاض المؤقت الآن، مع الإشارة إلى أن السعر يستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 1.2950 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 1.2775 و1.2740 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2740 والمقاومة 1.2870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد