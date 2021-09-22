شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بإيجابية – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً جديداً لمستوى 109.20 وحافظ على ثباته فوقه، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل صاعد جديد في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي تبدأ أهدافه باختراق 109.80 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 111.00.

الثبات فوق 109.20 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد، حيث إن كسره سيضغط على السعر لمواصلة التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 107.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد