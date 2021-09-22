شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3680، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3570.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3680 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لبدء موجة صاعدة تستهدف مناطق 1.3750 ثم 1.3820 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3560 والمقاومة 1.3720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط