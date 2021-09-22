شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر – تحليل - 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1730 منذ يوم أمس، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 1.1780، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1605.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1640 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط