شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هامشي لليورو مع تحول الأنظار نحو الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل الترقب عن كثل لصدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وبدأ أمس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ويستمر حتى اليوم الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم مؤتمر صحفي يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



كان "باول" قد ألمح في تصريحات رسمية إلى إمكانية البدء في تقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



ورغم ذلك، يسود عدم اليقين بشأن هذه الخطوة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أمريكية متضاربة شملت ارتفاع مبيعات التجزئة على خلاف التوقعات وتباطؤ نمو التضخم في أسعار المستهلكين خلال أغسطس/آب.



ويرى مراقبون أن سلالة "دلتا" وانتشارها السريع في عدد من الدول حول العالم ربما يقوض جهود السيطرة على جائحة كورونا والتعافي من تداعياتها، وبالتبعية ينعكس ذلك على قرارات السياسة النقدية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 4:31 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1720، وبلغ أعلى سعر عند 1.1732 وأقل سعر عند 1.1717.