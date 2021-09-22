شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وأعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.8 مليون برميل.



هذا، وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:12 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 4:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 71.2 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1% إلى 75.1 دولار للبرميل.