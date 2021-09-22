شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر سلبياً في انتظار قرار الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت سعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي في ظل الصعود الطفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية قبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي.



وبدأ أمس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ويستمر حتى اليوم الأربعاء يليه قرار يتعلق بمعدل الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم مؤتمر صحفي يعقد رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها إزاء نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 إلى 5.7% فيما خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 6%.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:05 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقرت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 4:06 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 1778 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1779.7 دولار وأقل سعر عند 1772.7 دولار.