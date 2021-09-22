شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 6 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط مخزون النفط في البلاد بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.8 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي 432 ألف برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.7 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.