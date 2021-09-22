شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأسترالي عقب استيعاب محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب استيعاب الأسواق لتعليقات أعضاء البنك المركزي في أستراليا خلال اجتماعهم الشهر الماضي والذي صدر محضره أمس الثلاثاء.



وأظهرت فاعليات الاجتماع توقعات بين أعضاء البنك المركزي بعدم اللجوء إلى رفع معدل الفائدة قبل عام 2024.



وذكر مسؤولو البنك المركزي أن الاقتصاد الأسترالي وغيره من الاقتصادات الكبرى حول العالم كان من المفترض أن تتعافى بوتيرة أسرع من الحالية لولا ظهور سلالة "دلتا".



هذا، وسوف يعلن البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن قراريهما بشأن معدلات الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.



ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي الأمريكي كان قد صرح على لسان رئيسه "جيروم باول" بأنه من المحتمل البدء في تقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي في تمام الساعة 2.09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7249، وسجل أعلى سعر عند 0.7269 وأقل سعر عند 0.7223.