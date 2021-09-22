شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي - تحليل صباحي – 22-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مسجلاً خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -12.52 نقطة ليستقر على مستوى 11,315.81، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، أمام استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تظل توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 11,285.0، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11,033.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,170.00 ومستوى المقاومة 11,435.