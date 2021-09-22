شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية ضعيفة للأسهم الآسيوية مع استمرار أزمة "إيفرجراند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المتابعة اللصيقة بالأسواق لأحدث تطورات أزمة "إيفرجراند".



وتزداد حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية والتي تعاني من تراكم ديون ضخمة وقلق من عدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قرر التدخل لتخفيف حدة الأزمة بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



هذا، وسوف يعلن البنك المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن قراريهما بشأن معدلات الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بحلول الساعة 2:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 29802 نقطة.



وتراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى مستوى 3595 نقطة.